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"Вне эфира" - ежегодный фестиваль Белтелерадиокомпании проходит в эти выходные
Ежегодный летний пикник команды Белтелерадиокомпании. Большой праздник для сотрудников крупнейшего медиахолдинга страны под названием "Вне эфира" собрал телевизионщиков и радийщиков со всех областей.
Уикенд на природе - возможность провести время вдали от новостей, прямых включений, съемок, монтажей, летучек и совещаний. Без пиджаков, грима и дедлайнов!
Вместо студии - загородный кемпинг. Способности быстрого монтажа пригодятся в кулинарных состязаниях. Адреналин прямых эфиров заменили азартом от спортивных состязаний.
"Внеэфирить" на природе команда Белтелерадиокомпании будет до рассвета.
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