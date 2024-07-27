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"Вне эфира" - ежегодный фестиваль Белтелерадиокомпании проходит в эти выходные

Ежегодный летний пикник команды Белтелерадиокомпании. Большой праздник для сотрудников крупнейшего медиахолдинга страны под названием "Вне эфира" собрал телевизионщиков и радийщиков со всех областей.

Уикенд на природе - возможность провести время вдали от новостей, прямых включений, съемок, монтажей, летучек и совещаний. Без пиджаков, грима и дедлайнов!

Вместо студии - загородный кемпинг. Способности быстрого монтажа пригодятся в кулинарных состязаниях. Адреналин прямых эфиров заменили азартом от спортивных состязаний.

"Внеэфирить" на природе команда Белтелерадиокомпании будет до рассвета.

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