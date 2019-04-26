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Внедрение новых технологий в банковскую сферу - одна из мер стратегии развития отрасли до 2020 года
В Беларусь приходят мгновенные платежи. Инновационный сервис для юридических лиц заработает 1 июля, а уже с нового года такой услугой смогут воспользоваться все граждане Беларуси. Прохождение платежа от плательщика до получателя с отражением в бухгалтерском учете займет до минуты. Внедрение новых технологий в банковскую сферу - одна из мер стратегии развития отрасли до 2020 года. Сегодня в приоритете - обновление правовой базы, обеспечение информационной безопасности и упрощение традиционных операций с помощью новых разработок от частных компаний.
Тему продолжит Антон Малюта. На самом деле инновации - это не так уж и сложно. И вот простой пример. Берем кофейный автомат, берем QR-код, совмещаем - и в итоге получаем кофе по безналичному расчету. И без поиска мелких денег в карманах. Скачивать приложения или оплачивать парковку с помощью QR-кода для многих белорусов уже давно вошло в привычку. Телефон стал удобным платежным инструментом, но использовать его возможности пока получается не везде. И это благоприятная почва для стартапов.
Главное новшество - оплатить товар или услугу можно с помощью мобильного приложения любого банка
И это только одно решение от одной из финтехкомпаний. Создание таких инновационных сервисов прописано в стратегии банкам от регулятора. Вовлечь всех клиентов в цифровые каналы обслуживания - одна из главных задач. Свежей статистикой делится Беларусбанк: если 3-4 года назад через кассы проходило около 75 % платежей, то сегодня менее 20 %. К слову, сейчас руководство банка готовит предложения для развития на пять лет вперед.
Банки сегодня вплотную занимаются и вопросами кибербезопасности
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