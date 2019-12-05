Внедрение системы залоговой тары повысит ее собираемость до 80-90 %

вызвал у наших телезрителей большой интерес. Мы решили вернуться к теме, чтобы еще раз рассказать, как будет работать механизм оборотной тары. По словам авторов концепции, система поможет создать в Беларуси более 1 500 рабочих мест. При этом платежи населения за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами снизятся на 10 %, ведь мусора станет меньше. Цена залоговой тары войдет в товар. Залоговую цену вернут за пустую тару. В Германии сегодня это 25 евроцентов. В соседней Литве - 10. В Беларуси примерная залоговая стоимость тоже называется.

Подробнее о перспективах и тонкостях системы расскажет

Евгений Каллаур.

Сегодня по статистике в среднем годовой объем выброшенного мусора гражданином Беларуси составляет примерно 300 кг. Примечательно, что это вдвое больше, чем еще 10 лет назад. При таких объемах переработка просто не успевает. В ближайших планах правительства довести цифры рециклинга до 25 %. Но пока из всех коммунальных отходов в нашей стране в категорию вторсырья попадает только 18 %.

Если со стеклом, картоном, металлом все понятно (здесь процент собираемости довольно высокий), то проблема пластика - главный вызов обществу. Неразлагающийся в природе он представляет прямую угрозу экологии. Более 275 млнтонн - именно столько пластика производится в мире ежегодно. Если сравнить это число с весом 500-метрового небоскреба, самого высокого в США, то получится более 750 штук. Примечательно, что перерабатывается из этого огромного числа менее 5 %. По словам экспертов, уже к 2050 году на планете может быть 12 млрд тонн пластикового мусора.





Выбранный специалистами подход - уменьшить, а там, где возможно, остановить образование отходов

Приводят знакомый пример: многократное использование стеклянной бутылки. Очистка возвратной тары по затратам в 10 раз меньше, чем ее производство. Если тонна стеклянных бутылок вернется на рециклинг, это сэкономит более 200 киловатт-часов энергии и около полутора тон природного сырья.Тогда победил пластик! Хороший, прочный и главное - дешевый материал, который очень полюбил мировой производитель, а сегодняшнее общество пожинает плоды пластиковой революции. Сегодня Беларусь рассматривает разные варианты, каким образом усовершенствовать свою систему обращения с отходами. Одним из вариантов называют депозитную или залоговую систему обращения тары.





Высокий процент собираемости объясняет сама суть системы

Покупатель вместе с товаром в упаковке получает экономические стимулы, если хочет вернуть уже пустые стеклянные и ПЭТ-бутылки или металлические банки из-под напитков. Выбросив пустую тару в контейнер, потребитель теряет сумму залога, а сдав в специальный таромат, установленный в магазине, может ее вернуть. Эксперты уверяют: собираемость всей тары, включая пластиковую, вырастет кратно.