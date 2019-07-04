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Внеочередное выездное заседание Витебского облисполкома в Орше
Занять свое место в инновационной цепочке должны и производители в регионах.
В частности, работу по развитию Оршанского района необходимо вести более высокими темпами. Такое мнение высказала сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова на внеочередном выездном заседании Витебского облисполкома по развитию Оршанского района.
Ожидаемый результат пока не достигнут, поэтому руководителям разных уровней нужно приложить максимальные усилия в решении поставленных задач. Каждый должен в полной мере осознавать степень своей ответственности. По словам Натальи Кочановой, в планах - провести большое совещание по развитию городов с населением свыше 80 тыс. человек. Первым отчет о том, как реализуется программа по развитию района, будет держать председатель Оршанского райисполкома. За это время должны быть серьезные подвижки, тем более что для этого созданы все условия.
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