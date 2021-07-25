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Внешняя торговля - задача номер один для белорусских дипломатов, представляющих интересы нашей страны за рубежом
Внешняя торговля - задача номер один. Такой акцент от Президента в адрес белорусских дипломатов, представляющих интересы нашей страны за рубежом. Александр Лукашенко на неделе встретился с руководителями загранучреждений.
Мероприятия такого формата на высшем уровне проводятся регулярно. Европа, Азия, Африка, Америка - время расставить выгодные для нашей страны дипломатические приоритеты, учитывая несколько ключевых аспектов. Последствия мирового кризиса, плюс политический фактор - цветной блицкриг 2020 года.
Отдельное внимание кадрам. Беларуси нужны дипломаты-практики, которые не боятся отстаивать честь страны. Президент поручил дать реальную оценку вклада дипломатических работников в развитие отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.
Ситуацию в современном мире Президент описал емким словом "война". Она еще не приобрела очертаний горячего конфликта, ведется в кабинетах, социальных сетях, в СМИ и экономике. Яркий пример - санкционная политика в отношении Беларуси. Главная задача в таких условиях как на фронте - выстоять и победить.
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