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Внушительная делегация белорусских предприятий приедет на бизнес-форум в Зимбабве - Юрий Николайчик
Для того, чтобы наработать новые перспективные направления, непосредственно перед визитом Президента Беларуси в Зимбабве будет проведен белорусский бизнес-форум, где под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты примет участиевнушительная делегация белорусских предприятий, экспортеров. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Беларуси Юрий Николайчик.
Точками опоры на африканском континенте для Беларуси традиционно являются Египет и Южно-Африканская Республика, говорит он. "Кроме того, в Западной Африке мы опираемся на Нигерию, которая является экономическим лидером в регионе, в Восточной Африке нашей точкой опоры является Кения, где также у нас есть определенные перспективы для наращивания товарооборота и всего спектра сотрудничества, - отметил представитель МИДа. - Кроме того, если брать регион между Южной Африкой и Восточной, в этом поясе наша опорная точка - Зимбабве, куда планируется визит главы государства”.
Мы рассчитываем, что этот визит станет логичным продолжением тех контактов на высшем уровне, которые у нас уже наработаны, придаст новый импульс нашим двусторонним связям.
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В Зимбабве очень большой интерес в первую очередь к компетенциям в области сельского хозяйства. "Мы уже на сегодняшний момент совместно с зимбабвийскими партнерами приняли участие в реализации первой и второй фаз программы механизации фермерских хозяев Зимбабве, - сказал он. - За последние 3 года поставлено туда более 2 тыс. единиц белорусской тракторной и другой сельскохозяйственной техники".
Мы рассчитываем, что с нашей помощью Зимбабве превзойдет последний свой рекорд урожайности 2022 года. Это рекорд за последние более чем 50 лет.
В горнодобывающей промышленности стран юга Африки белорусская карьерная техника себя хорошо зарекомендовала, она хорошо знакома. "Мы не замыкаемся на одной конкретной стране. Как правило, наши послы в странах Африки аккредитованы по совместительству в соседних странах, поэтому, естественно, работа проводится, есть интерес и у тех стран, где наших посольств нет, но которые рядом. И в этой связи можно рассчитывать на то, что действительно и в эти страны белорусская техника, белорусские компетенции, белорусский опыт тоже придут", - уверен он.
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