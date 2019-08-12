Во Дворце Независимости сегодня состоялся большой разговор о развитии системы здравоохранения

Эта сфера всегда удостаивается повышенного внимания со стороны государства, ведь инвестиции в здоровье напрямую влияют на качество и продолжительность жизни белорусов. Лишний раз о профессионализме наших специалистов говорить не приходится. Белорусские врачи выполняют самые сложные высокотехнологические операции, именно поэтому к нам едут лечиться из-за рубежа. На экспорте медтоваров и услуг в прошлом году страна заработала более 200 миллионов долларов. Экспорт, снижение затрат, создание рабочих мест - старые/новые задачи для Минздрава. В этой структуре вот уже как несколько месяцев новый министр Владимир Караник. И сегодня, по сути, состоялся его первый публичный доклад Главе государства. Многие из вопросов, которые требовали оперативного решения, Александр Лукашенко озвучил еще при назначении на должность. Все помнят серию скандалов с госзакупками медоборудования - здесь нужно было разобраться в первую очередь.



Из наболевшего и стоимость лекарств, импортозамещение, но и задачи куда глобальней - совершенствование всей системы, чтобы возможность быстро и качественно получить квалифицированную помощь была не только у жителей больших городов, но и малых населенных пунктов. Тему продолжит Илона Красутская.



Наше здоровье - тема, которая, так или иначе, волнует каждую белорусскую семью: оказание своевременной помощи/ее качество ребенку/ взрослому, доступность лекарств и их стоимость. Да, белорусская медицина за последнее время сделала огромный шаг вперед. Об этом свидетельствуют и мировые рейтинги. Но как и в любой сфере не все всегда бывает гладко. Именно поэтому в прямом смысле жизненно важные вопросы - вопросы здоровья - на постоянном контроле Главы государства.

С докладом у Президента сегодня министр здравоохранения.

Владимир Караник заступил на должность всего пару месяцев назад. Тогда при назначении Президент поставил тяжеловесную задачу: навести порядок в медицине. В первую очередь, это борьба с коррупцией - искоренение серых схем при закупках медоборудования. На слуху до сих пор серия скандалов.



Новый министр в медицине человек не новый, поэтому даже за столь короткий период в должности оперативно включился в работу. Минздрав уже изменил подходы к закупкам высокотехнологичного оборудования. Качественный маркетинг, уход от посредников (работают уже не с поставщиками, а напрямую с производителями) позволил по отдельным позициям сэкономить примерно наполовину. Разница действительно впечатляет.

Качественный маркетинг, уход от посредников

Первую помощь в части закупок медоборудования окажет искусственный интеллект.

Есть предложение: создать платформу, где онлайн будут отображаться все закупки для медучреждений. Ее разработает наш Парк высоких технологий. Принцип такой: программа выявляет однотипные позиции, если цены по ним разнятся, система автоматически информирует - такой сигнал для Минздрава. Президент это предложение поддержал. Еще одна наболевшая тема - производство лекарственных средств, их стоимость. На рынке становится все больше отечественных препаратов. Но конкурентную борьбу никто не отменял. Ведя эту борьбу, не всегда все играют по честным правилам. Взять хотя бы разницу в цене. Но самое главное - покупатель должен быть уверен в качестве.



Еще лет 7 назад в Беларуси производили только около 18 % своих лекарств. Сейчас больше половины отечественные! Вопрос был сродни продовольственной безопасности. За это время в стране появились сотни видов новых лекарств. Теперь наши препараты продаются в аптеках ближних государств и странах дальней дуги. В Беларуси производят и дженерики, то есть, копии зарубежных препаратов. Естественно, местный аналог стоит дешевле. Однако во всех белорусских лекарствах используется то же сырье, что и у оригиналов. Закупаем только субстанцию, остальной процесс полностью выполняем сами. В итоге в аптечную сеть Беларуси поступают отечественные препараты, совершенно равнозначные по своей эффективности импортным.



Перед тем, как попасть на прилавки, каждая партия проходит строгий контроль качества. От расчета массы всех веществ и примесей до качества растворения в организме. Впрочем, тотальный контроль и идеальный порядок должен быть не только в фармотрасли, на предприятиях. Требования ужесточат к складам, в которых поставщики хранят лекарственные средства. А новая структура - Госфармнадзор - станет главным ревизором качества препаратов на рынке, причем, не только отечественных, но и импортных.

Госфармнадзор - станет главным ревизором качества препаратов на рынке





Когда речь идет о спасении человеческой жизни, счет, порой, идет не на минуты - секунды. Именно поэтому в стране провели модернизацию всех звеньев здравоохранения - от фапов в агрогородках до возможности высокотехнологичных операций в трансплантологии. Ежегодно появляются новые виды диагностики. Сделана ставка на развитие отечественной фармакологии. И все это тысячи спасенных жизней. На такие инвестиции в здоровье и впредь не будут жалеть даже самых больших денег.

Правило золотого часа