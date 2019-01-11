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Во время приема в посольстве Китая в Беларуси высоко оценили развитие взаимоотношений

Первые производства "Великого камня" и общая торговля в три с половиной миллиарда долларов. Во время приема в посольстве Китая в Беларуси высоко оценили развитие взаимоотношений.

После открытия визовых шлагбаумов между Китаем и Беларусью туристические потоки выросли почти в два раза. По "Шелковому пути" в Беларусь приходят и бизнес-туристы. Индустриальный парк "Великий камень" вырос почти вдвое - уже зарегистрировано 42 резидента. Некоторые из них уже запустили и первые производства - суперконденсаторов, LED-продукции и запчастей для двигателей.

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