Во время рабочей поездки Головченко в Пинск обсудили точки роста для регионов

Точки роста для регионов Беларуси 1 марта обсудили в Пинске во время рабочей поездки премьера. В программе новые современные предприятия и линейка новой импортозамещающей продукции. Да, сделано немало. Но есть и слабые места. Над этим и надо активнее поработать. О главных задачах смотрите в сюжете Светланы Лукьянюк.

Рост промышленного производства, снижение затрат, зарплаты, рабочие места, а также инвестиции, строительство жилья и экспорт продукции. Эти вопросы - ключевые в развитии и больших, и малых городов. Пинск - город промышленный, и успешная работа нынешних предприятий, а также открытие новых - ключ к его развитию.

Но пока не все показывают должный результат: где-то хромает качество, где-то не укладываются в график. В конце 2022 года правительство здесь провело выездное заседание. Территории, где жителей более 80 тыс., находятся на особом контроле. Тогда после жарких дискуссий решились строить в Пинске индустриальный парк.

В Пинске нет производственных площадей, которые можно кому-то дать в аренду под производство той или иной продукции. Когда будет утверждена программа по финансированию, мы приступим к реализации, проект уже на экспертизе. Валерий Ребковец, председатель Пинского горисполкома

Местная власть полна оптимизма. Но есть здесь и ложка дегтя. Пока работа, как сказал премьер, на стадии бумаг, поэтому важно ускоряться.

Я жестко потребовал ускорить работу над завершением согласования проектной и разрешительной документации. Все для того, чтобы уже в 2024 году уже первые площади парка были сданы, тем более спрос на них есть и у меня нет сомнений, что это будет очень востребованная территория, которая станет одним из важнейших источников экономического роста для Пинска. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

А меж тем в этом индустриальном парке будут выпускать пластиковый корпус для аккумуляторов. (Производитель возводит свои площади рядом, рассчитывая на инженерные сети парка). А коробки так нужны этому производству, которое уже выходит на новые горизонты.

"До начала модернизации у нас объем производства составлял 550 тыс. батарей в год. В этом году мы планируем увеличить объем производства до 850 тыс. батарей, возможно и выше", - рассказал директор аккумуляторного завода ООО "Зубр Энерджи" Сергей Дубновицкий (Пинск).

Площади также заполнят новыми линиями. Об этом рассказали премьеру. Их закупили в Китае, качество на высоте. Его добиваются и в готовой продукции. Здесь даже есть пункт управления качеством. Красный цвет - внимание, над чем нужно поработать усиленно. И результат есть. То, что раньше завозили по импорту, сейчас делают сами.

Покупатели батарей - это наши тракторы и машины МАЗ, а также автопром России и Казахстана. Уже в 2024 году тяговую большую батарею для погрузчиков готовы поставить в производство. Пока это опытный образец. В планах и самостоятельное производство ячеек для аккумуляторов. А значит, появятся и новые рабочие места. Программа "Один район - один проект" работает и преференции востребованы бизнесом.

Если говорить про инвестиции, то это не только производство, это и инфраструктура. Здесь район сработал неплохо. В прошлом году все проекты, предусмотренные к реализации и по государственной, и по региональной инвестиционным программам, тоже выполнены. В целом район получил порядка 300 млн рублей инвестиций. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Поэтому задача неизменна - нужно продолжать инвестировать в обновление производств и создавать почву для роста. Активное импортозамещение проходит и на площадях "Амкадор-Пинск", сельскохозяйственная и дорожная техника. Санкции заставили переходить на свое. Есть машины, которые на на 95 % белорусские.