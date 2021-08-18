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Во время уборочной кампании инспекторы ГАИ проверяют выполнение правил по перевозке зерна

В поле зрения ГАИ - транспортная техника, задействованная в уборочной кампании. Кроме общих требований к водителям, инспекторы ГАИ проверяют соблюдениеправил по перевозке зерна. С начала уборочной кампании Госавтоинспекция области проверила более 10 тысяч единиц сельхозтехники. Около 500 из них оказались неисправными, свыше тысячи с непройденным техосмотром.

С начала проведения профилактических мероприятий на территории города Гомеля привлеченык административной ответственности 11 водителей. Основная часть таких правонарушений - это нарушение правил перевозки грузов, связанных с неукрытием груза специальным пологом, необходимым для предохранения от атмосферных осадков.
Александр Павлюченко, замначальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Всего по стране убрано свыше 90 % угодий. Намолочено почти 6 млн т зерна.


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