Во время уборочной кампании инспекторы ГАИ проверяют выполнение правил по перевозке зерна

В поле зрения ГАИ - транспортная техника, задействованная в уборочной кампании. Кроме общих требований к водителям, инспекторы ГАИ проверяют соблюдениеправил по перевозке зерна. С начала уборочной кампании Госавтоинспекция области проверила более 10 тысяч единиц сельхозтехники. Около 500 из них оказались неисправными, свыше тысячи с непройденным техосмотром.