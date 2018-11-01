Вольфганг Ишингер: Выбор Минска в качестве площадки полностью себя оправдал

Встречи, переговоры и дискуссии основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске прошли эффективно - это признает выдающийся эксперт по вопросам международной безопасности Вольфганг Ишингер.

Немецкий дипломат отметил - выбор Минска в качестве площадки полностью себя оправдал. Председатель МКБ также особо подчеркнул конструктивную и открытую атмосферу встречи у Президента, которую Вольфганг Ишингер назвал очень успешной.

Впечатления и оценки председателя Мюнхенской конференции по безопасности, а также мнения участников дискуссии и экспертного сообщества со всего мира вы услышите, а мы покажем эксклюзивно и масштабно в это воскресенье в "Главном эфире".