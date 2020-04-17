Volkswagen AG намерен возобновить работу своих предприятий в стране в апреле

Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) намерен возобновить работу предприятий в стране 27 апреля - примерно на неделю позже, чем планировалось изначально. Концерн приостановил работу большинства европейских заводов, выпускающих автомобили брендов Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и SEAT, в прошлом месяце в рамках мер, принимаемых с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Заводы VW, выпускающие автокомпоненты, продолжают работать, чтобы обеспечить необходимый запас деталей на момент возобновления сборочных производств. Порядка 2 тысяч сотрудников этих предприятий вернулись к работе на этой неделе.