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Volkswagen AG намерен возобновить работу своих предприятий в стране в апреле
Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) намерен возобновить работу предприятий в стране 27 апреля - примерно на неделю позже, чем планировалось изначально. Концерн приостановил работу большинства европейских заводов, выпускающих автомобили брендов Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и SEAT, в прошлом месяце в рамках мер, принимаемых с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Заводы VW, выпускающие автокомпоненты, продолжают работать, чтобы обеспечить необходимый запас деталей на момент возобновления сборочных производств. Порядка 2 тысяч сотрудников этих предприятий вернулись к работе на этой неделе.
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