Volkswagen озвучил план по захвату мирового рынка электромобилей

Volkswagen намерен стать ведущим игроком на мировом рынке электромобилей до 2025 года. В 2020 продажи концерна выросли более чем в три раза, а на этот год, Volkswagen запланировал поставить на рынок более миллиона электромобилей, выделив на создание электрокакаров и гибридов порядка 46 млрд евро. В планах Volkswagen на десять лет стоит выпуск около 70 моделей "зеленых" авто, 20 из которых уже находятся на стадии производства.



