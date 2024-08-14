Экономика на подъеме вопреки западным прогнозам. Совмин Беларуси подвел итоги полугодия

Сегодня правительство подытожило работу. Как справляется экономика? Эта тема всегда на отдельном контроле у главы государства. Экономика - приоритет в нынешних условиях, когда не спадает внешнее давление и санкционная нагрузка. Ее эффективная работа - гарант нашего благосостояния и страховка от потрясений. Цифры говорят - ситуация под контролем. Более того, прогноз по многим показателям даже перевыполнен. Итак, экспорт, инвестиции, инфляция, доходы. Ольга Анищенко проанализировала статистику.

Официальные экономические планы расписали рост ВВП по итогам года на - без малого - 4 % - 3,8, если быть точными! Разного рода эксперты и аналитики международных финансовых организаций на старте года, определенно, скромничали: кто-то не давал нам шанса подрасти даже на 1 %, как это часто бывает. И нередко получается после! Вопреки таким прогнозам, давлению и санкциям полугодие приносит 5-процентный подъем. И не просто с опережением взятых обязательств, но и среднемировых темпов экономического роста.

За полугодие ВВП вырос на 5 %

Т. е. экономика прибавляла даже больше, чем смог добавить за полугодие мировой ВВП. Прогнозы сбылись на 80 %, если учитывать главные индикаторы. Их 5. Так вот 4, заявленные правительством в начале года, темпы опередили. Во главе угла, бесспорно, в целом рост экономики. 5 %, пожалуй, устроило всех. Но что важнее, свой вклад в общее дело внесли все области, а не только, скажем, столица и другие традиционные лидеры. Даже если не все уложились в прогноз, откровенного падения не допустил никто.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Во всех областях и в городе Минске обеспечен рост валового регионального продукта. Задание выполнено всеми регионами, за исключением Гомельской области - 102,1 % при задании 102,8 %.





Важнейшие отрасли - в зеленой зоне. Ожидаемо, это наша промышленность - выше 7 %, сельское хозяйство и того больше - почти 10, подтянулось строительство. Рекордна торговля - вообще плюс 11 %! В правительстве отметят: белорусы покупают много, потому что позволяют, во-первых, доходы (реальные за полгода - в пределах 9 %), во-вторых, кредиты. Чего стоит лишь один, но какой: "Народныя тавары". Даже министр призывает присмотреться.

Отмечаем популярность кредитного продукта на отечественные товары. Очень популярна наша отечественная мебель, бытовая техника. Хотелось бы еще раз обратить внимание наших граждан, что есть возможность приобрести отечественные товары в кредит. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

Головченко: Ситуация на валютном рынке стабильная

Кредитный рынок переживает бум, а вот валютный, скорее, штиль - физлица выступают чистыми продавцами на протяжении полугода, предпочитая тратить, а не сберегать в валюте. Впрочем, это вовсе не значит, что в банки люди деньги не приносят. Вклады все больше рублевые. И для всех - и регулятора, и финансистов, и экспертов - это говорящая статистика.

"Ситуация на валютном рынке устойчивая, растет доверие населения к национальной валюте. С начала года вклады граждан в белорусских рублях выросли на 1,4 млрд долларов, или на 17,5 %", - констатирует Роман Головченко.

Финансовый рынок - во многом зеркало экономики. Полагаются ли люди на банки? Могут ли сберегать и сколько? Все ли спокойно в обменниках? Априори все это и про наши доходы, и про цены, и про доверие, и ожидания и т.д. Грамотная денежно-кредитная политика нивелирует многие риски, напрямую влияет на общую экономическую палитру. Не без сложностей - санкции все-таки.

Президент Беларуси: Экономика - это приоритет приоритетов

Минск, 28.03.2024





Держим в уме, но, как убежден Президент, они не оправдание для очевидных упущений или просчетов правительства.

"Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Экономика - это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное", - подчеркивает белорусский лидер.

Итоги полугодия: инвестиции выросли на 7,6 %

Кровь национальной экономики - инвестиции - тоже в зеленой зоне. Плюс почти 8 % - это уже что-то. Но вложений в развитие, как известно, много не бывает. Все надежды связаны с регионами. Каждому району по проекту - лишь на таких условиях возможно развитие глубинки, стабильная работа, достаток местных жителей. Инвестпрограмму расширяют, заметит министр. Это раз. Но есть и другая тенденция.

"Буквально недавно заполнили перечень 28 проектами, 20 из них в работе. Изменилось качественное наполнение инвестиций, существенно прирастает доля вложений в машины и оборудовании", - подчеркивает министр экономики Беларуси.

Инфляция за полугодие составила 3,4 %

Инфляция - самый народный индикатор - тоже в рамках прогноза. Ценовой контроль не спадает! Плюс сезонные факторы, и в итоге в июне по отношению к декабрьским значениям уровень в 3,4 %, при том, что задание было не допустить разгона выше 3,9. В Минэкономики уверены - все под контролем! Как бы ни нагнетали оппоненты о якобы грядущих проблемах на фоне растущих зарплат и кредитного бума.





Вместе с нашими экономическими институтами, институтами развития мы смотрим так называемую тепловую карту возможного перегрева экономики по многим классическим параметрам, которые оценивают международные агентства. Наш уровень находится в пределах нормы. Мы контролируем те параметры, которые выходят в красную зону, и вместе с регуляторами принимаем решения. Так что этот вопрос не вызывает особого беспокойства. Юрий Чеботарь