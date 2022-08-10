ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Вопрос номер один - экономика. На заседании Совета Министров Президент расставил главные акценты

Вопрос номер один - экономика. Главные акценты накануне расставил Президент на заседании Совета Министров. Как было отмечено, экономика Беларуси демонстрирует исторически высокие качественные показатели сбалансированности. Что помогает эффективно работать в условиях санкционного давления, сегодня рассказал премьер-министр Роман Головченко. Это равномерное развитие всех секторов - от промышленности до сельского хозяйства. Причем делается это планово и без резких решений. Помогает трудолюбие белорусского народа. Кроме того, в стране стараются сбалансированно развивать и государственную форму собственности, и частную.

У нас говорят, надо все быстрее отдать частникам, мол, они более эффективные собственники, у них все лучше получается. Он не тратит лишние деньги, концентрируется только на прибыли. Да, но мы знаем много примеров, когда действительно для частного собственника является ключевым условием – это максимизация прибыли в ущерб всем остальным. Про это еще Карл Маркс писал, ничего нового. Поэтому мы пытаемся сбалансировано развивать и государственную форму собственности, и частную. Мы понимаем, частный собственник не потянет социальную сферу в том объеме, в каком привыкли белорусы.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сегодня премьер побывал с рабочей поездкой в Солигорском районе. Роман Головченко посетил птицефабрику и молочно-товарный комплекс "Новополесский".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все