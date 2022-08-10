Вопрос номер один - экономика. На заседании Совета Министров Президент расставил главные акценты

У нас говорят, надо все быстрее отдать частникам, мол, они более эффективные собственники, у них все лучше получается. Он не тратит лишние деньги, концентрируется только на прибыли. Да, но мы знаем много примеров, когда действительно для частного собственника является ключевым условием – это максимизация прибыли в ущерб всем остальным. Про это еще Карл Маркс писал, ничего нового. Поэтому мы пытаемся сбалансировано развивать и государственную форму собственности, и частную. Мы понимаем, частный собственник не потянет социальную сферу в том объеме, в каком привыкли белорусы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси