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Вопросы АПК на контроле - Лукашенко заслушал доклад вице-премьера Леонида Зайца

Президент Беларуси заслушал подробный доклад вице-премьера Леонида Зайца, курирующего АПК. В этом году сделано должно быть все: вплоть до подъема зяби - на это обратил внимание Александр Лукашенко. В этом сезоне аграрии затянули с уборкой льна и картофеля, на проблемные вопросы, конечно же, тоже обратили внимание. Кроме того, из обсуждавшихся тем вопрос экспорта продовольствия. Леонид Заяц как вице-премьер данную тему курирует лично. Сегодня он доложил Президенту о перспективах и планах.

Прозвучали и конкретные поручения. В ходе доклада шла речь и о мелиорации. Землю необходимо привести в порядок, потому теме на уровне Президента придается особое значение. Еще одно прозвучавшее сегодня принципиальное поручение главы государства - искоренение посредничества в сфере сельского хозяйства. Этот вопрос также вице-премьеру поручено взять на контроль.

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