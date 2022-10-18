Вопросы АПК на контроле - Лукашенко заслушал доклад вице-премьера Леонида Зайца

Президент Беларуси заслушал подробный доклад вице-премьера Леонида Зайца, курирующего АПК. В этом году сделано должно быть все: вплоть до подъема зяби - на это обратил внимание Александр Лукашенко. В этом сезоне аграрии затянули с уборкой льна и картофеля, на проблемные вопросы, конечно же, тоже обратили внимание. Кроме того, из обсуждавшихся тем вопрос экспорта продовольствия. Леонид Заяц как вице-премьер данную тему курирует лично. Сегодня он доложил Президенту о перспективах и планах.