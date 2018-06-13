Вопросы белорусско-российского сотрудничества обсудили на заседании в Москве

Вопросы белорусско-российского сотрудничества обсудили на заседании Совета Министров Союзного государства в Москве. Как отметил премьер-министр Андрей Кобяков, торговые отношения с соседкой находятся на подъеме. В прошлом году товарооборот вырос на 20 % и составил более 30 миллиардов долларов.