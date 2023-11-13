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Вопросы деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов стали темой доклада у Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад по вопросам деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщает БЕЛТА.
На мероприятие к главе государства были приглашены председатель государственного общественного объединения Игорь Шуневич и вице-премьер Леонид Заяц.
Обращаясь к Игорю Шуневичу, глава государства сказал: "Насколько я понимаю, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество".
Глава государства отметил, что все эти вопросы будут рассмотрены на государственном уровне без какого-то ведомственного подхода. "Вы же понимаете, есть государственные интересы, личные, интересы общества. Но надо сделать разумно - так, как это лучше для государства и для людей, которые у нас сегодня состоят в нашей организации", - сказал белорусский лидер.
В представленном Президенту перечне вопросов есть тема, касающаяся производства боеприпасов к гладкоствольному оружию. "Ничего здесь плохого я не вижу. Давайте подумаем, как это лучше сделать", - заявил глава государства.
На повестке дня также вопрос корректировки законодательства по обороту оружия и боеприпасов. "Также можем рассмотреть этот вопрос", - отметил Президент.
Одна из тем для обсуждения касается регулирования численности животных и птиц, занесенных в Красную книгу Беларуси. "Вопрос супергосударственный, очень важный для имиджа нашей страны в том числе", - заметил глава государства.
Отдельный вопрос касается устава общественного объединения. "Что там такое, о чем не договорились в правительстве?" - поинтересовался Президент.
Он также выразил готовность обсудить и ряд иных вопросов, которые будут на пользу государству: "Типа того, что где-то там в Минске, насколько я помню, вы претендуете на какое-то отдельно стоящее здание, и до сих пор вопрос якобы не решен. И ряд проблем, которые надо решать, и они застопорились на уровне должностных лиц органов власти до Президента".
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