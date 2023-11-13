Вопросы деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов стали темой доклада у Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад по вопросам деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщает БЕЛТА.

На мероприятие к главе государства были приглашены председатель государственного общественного объединения Игорь Шуневич и вице-премьер Леонид Заяц.

Обращаясь к Игорю Шуневичу, глава государства сказал: "Насколько я понимаю, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество".

Глава государства отметил, что все эти вопросы будут рассмотрены на государственном уровне без какого-то ведомственного подхода. "Вы же понимаете, есть государственные интересы, личные, интересы общества. Но надо сделать разумно - так, как это лучше для государства и для людей, которые у нас сегодня состоят в нашей организации", - сказал белорусский лидер.

В представленном Президенту перечне вопросов есть тема, касающаяся производства боеприпасов к гладкоствольному оружию. "Ничего здесь плохого я не вижу. Давайте подумаем, как это лучше сделать", - заявил глава государства.

На повестке дня также вопрос корректировки законодательства по обороту оружия и боеприпасов. "Также можем рассмотреть этот вопрос", - отметил Президент.

Одна из тем для обсуждения касается регулирования численности животных и птиц, занесенных в Красную книгу Беларуси. "Вопрос супергосударственный, очень важный для имиджа нашей страны в том числе", - заметил глава государства.

Отдельный вопрос касается устава общественного объединения. "Что там такое, о чем не договорились в правительстве?" - поинтересовался Президент.