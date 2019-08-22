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Вопросы добросовестной конкуренции обсуждают с белорусским бизнесом специалисты Евразийской экономической комиссии
Встречи прошли в Бресте, Витебске и Могилеве. Искусственные барьеры, демпинг и сговоры на торгах. Это только часть проблемных моментов, о которых говорят руководители предприятий-экспортеров рынка ЕАЭС. Но многие препятствия и просто из-за незнания тонкостей правовых механизмов Союза. Как защитить свои права и успешно продавать? Ответы у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.
Эксперты рассказали об общих правилах добросовестной конкуренции на единой площадке стран "пятерки"
Наши текстильщики еще два года назад столкнулись с проблемой по продажам ткани для форменной одежды на рынок ЕАЭС. Россия ввела временные правовые механизмы, тем самым сказав нашим поставкам стоп. Правда, в январе этого года их отменила. Но барьеры сделали свое дело, те потери в экспорте в 5 миллионов долларов еще и по сей день откликаются. Объемы планируют восстановить не ранее полутора-двух лет.
По этим и другим вопросам сегодня в Могилеве руководители предприятий и топ-менеджеры пришли на общественную приемную блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. По частным моментам разбирались и на личных приемах.
Эксперты рассказали об общих правилах добросовестной конкуренции на единой площадке стран "пятерки", ответственности за нарушения, куда идти для защиты своих прав и с какими документами. Ведь, чем раньше с проблемой обратишься, тем быстрее ее можно решить.
Единая территория стран "пятерки" заявлена как открытая площадка для всех субъектов хозяйствования с равными правами и возможностями.
Но не всегда и для всех она такая на практике. Демпинг, искусственные барьеры и нечестная конкуренция - это только небольшая часть проблемных вопросов, о которых и наши, белорусские, предприятия знают не понаслышке. Об этом они говорили в мае здесь, в стенах Министерства, антимонопольного регулирования и торговли. Общественную приемную проводили специалисты Евразийской экономической комиссии. На этой неделе они встречались с бизнесом в регионах.
Брест, Витебск, Могилев. Их промышленная продукция больших предприятий, малый и средний бизнес огромные объемы товара отгружает именно в страны Евразийского союза. Большая территория, где 180 миллионов потребителей, сулит и хорошую прибыль. Если нет бреши правовой, а конкуренты играют по-честному.
Количество обращений в ЕЭК из года в года растет. Бизнес поверил в возможность доказать свою правоту
Меж тем, количество обращений в ЕЭК из года в года растет. Это и результат того, что бизнес поверил в возможность доказать свою правоту. За год 30 заявлений о нарушении общих правил конкуренции. Среди них затрагивались интересы и наших, белорусских, предприятий. Из сферы услуг, промышленности и пищевой - мясо-молочной продукции. Речь фактически о барьерах входа на рынок.
На этом предприятии Могилева в год выпускают 14 с половиной тысяч лифтов. Эти кабины хорошо знают на евразийском рынке. За прошлый год 90 процентов экспорта отгрузили как раз в ЕАЭС, значительную долю в Россию. Проблемы в первую очередь в появлении новых законодательных актов национального уровня, которые ставят палки в колеса давним экспортерам других стран. Сейчас в ЕЭК это предприятие обсуждает и цифровую подпись.
Среди новаций рынка ЕЭАС для конкуренции на равных - проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий
Среди новаций рынка ЕЭАС для конкуренции на равных, которые бизнес ждет, - проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий. Его подготовят до 1 июля следующего года. Новый документ позволит снять ограничения в участии в закупках, которые проводятся в России.
Главная миссия общественной приемной - разъяснить нынешние правила игры для экспортеров ЕАЭС. Ведь многие нарушают просто по незнанию. Поэтому их сразу предупреждают. Дают шанс исправиться. Ведь штрафы немаленькие, это проценты от годового оборота компаний.
Цивилизованному рынку нужны понятные механизмы для работы, чтобы каждый их не истолковывал по-своему, ведь потери огромные - и денежные, и имиджевые. Тем более, что градус конкуренции повышается. ЕАЭС заключает соглашения о зоне свободной торговли со странами вне Союза.
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