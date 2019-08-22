Вопросы добросовестной конкуренции обсуждают с белорусским бизнесом специалисты Евразийской экономической комиссии

Встречи прошли в Бресте, Витебске и Могилеве. Искусственные барьеры, демпинг и сговоры на торгах. Это только часть проблемных моментов, о которых говорят руководители предприятий-экспортеров рынка ЕАЭС. Но многие препятствия и просто из-за незнания тонкостей правовых механизмов Союза. Как защитить свои права и успешно продавать? Ответы у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.



Эксперты рассказали об общих правилах добросовестной конкуренции на единой площадке стран "пятерки"

Наши текстильщики еще два года назад столкнулись с проблемой по продажам ткани для форменной одежды на рынок ЕАЭС. Россия ввела временные правовые механизмы, тем самым сказав нашим поставкам стоп. Правда, в январе этого года их отменила. Но барьеры сделали свое дело, те потери в экспорте в 5 миллионов долларов еще и по сей день откликаются. Объемы планируют восстановить не ранее полутора-двух лет.

По этим и другим вопросам сегодня в Могилеве руководители предприятий и топ-менеджеры пришли на общественную приемную блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. По частным моментам разбирались и на личных приемах.

Эксперты рассказали об общих правилах добросовестной конкуренции на единой площадке стран "пятерки", ответственности за нарушения, куда идти для защиты своих прав и с какими документами. Ведь, чем раньше с проблемой обратишься, тем быстрее ее можно решить.





Единая территория стран "пятерки" заявлена как открытая площадка для всех субъектов хозяйствования с равными правами и возможностями.

Но не всегда и для всех она такая на практике. Демпинг, искусственные барьеры и нечестная конкуренция - это только небольшая часть проблемных вопросов, о которых и наши, белорусские, предприятия знают не понаслышке. Об этом они говорили в мае здесь, в стенах Министерства, антимонопольного регулирования и торговли. Общественную приемную проводили специалисты Евразийской экономической комиссии. На этой неделе они встречались с бизнесом в регионах.

Брест, Витебск, Могилев. Их промышленная продукция больших предприятий, малый и средний бизнес огромные объемы товара отгружает именно в страны Евразийского союза. Большая территория, где 180 миллионов потребителей, сулит и хорошую прибыль. Если нет бреши правовой, а конкуренты играют по-честному.



Количество обращений в ЕЭК из года в года растет. Бизнес поверил в возможность доказать свою правоту

Меж тем, количество обращений в ЕЭК из года в года растет. Это и результат того, что бизнес поверил в возможность доказать свою правоту. За год 30 заявлений о нарушении общих правил конкуренции. Среди них затрагивались интересы и наших, белорусских, предприятий. Из сферы услуг, промышленности и пищевой - мясо-молочной продукции. Речь фактически о барьерах входа на рынок.

На этом предприятии Могилева в год выпускают 14 с половиной тысяч лифтов. Эти кабины хорошо знают на евразийском рынке. За прошлый год 90 процентов экспорта отгрузили как раз в ЕАЭС, значительную долю в Россию. Проблемы в первую очередь в появлении новых законодательных актов национального уровня, которые ставят палки в колеса давним экспортерам других стран. Сейчас в ЕЭК это предприятие обсуждает и цифровую подпись.

Среди новаций рынка ЕЭАС для конкуренции на равных - проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий