Вопросы двустороннего сотрудничества обсудит белорусская делегация в Воронежской области

Беларусь наращивает сотрудничество со своими партнерами. В частности, вопросы двусторонних взаимоотношений в промышленности и производственной кооперации с Воронежским регионом сегодня обсудят наш посол в России Владимир Семашко и губернатор области. Встреча состоится в рамках визита белорусской делегации. Сейчас Воронежская область для нас один из важнейших торгово-экономических партнеров среди регионов России.



В первом полугодии товарооборот увеличился более чем на 13 %. Приросли и в экспорте белорусских товаров почти плюс 8 %.