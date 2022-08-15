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Вопросы развития бизнеса обсудили на форуме в Дзержинске
Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили на форуме в Дзержинске. Он собрал около полусотни предпринимателей из Дзержинского и Несвижского районов.
Спикерами выступили представители Министерства экономики, Миноблисполкома, а также руководство Белтаможсервиса. Ключевыми темами стали вопросы сотрудничества, инвестиций и реализации новых бизнес-проектов. Были представлены варианты развития малого и среднего бизнеса. Обсудили реализацию дорожной карты и создание кооперативных цепочек.
В формате открытого диалога все участники форума смогли задать спикерам интересующие вопросы. А предприниматели представили свои стартапы и поделились опытом ведения бизнеса.
Фото: pixabay.com
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