Вопросы вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию обсудили в Миноблисполкоме

Конечно, это повлечет за собой снижение ряда регуляторных барьеров и более легкий доступ на внешние рынки. Это важно для Беларуси, ведь мы экспортирует 2/3 ВВП, который мы производим в стране. И от этого без преувеличения зависит благосостояние всех: и бизнес-сообщества, и государственного сектора.

Владимир Серпиков, посол па особых поручениях Министерства иностранных дел Беларуси