Воспользовался ситуацией - что Могилевлифтмаш предложил российским городам-миллионникам

На фоне очевидного передела ресурсов, сфер влияния и рынков поддержание эффективной работы собственной экономики - для Беларуси задача номер один. И ключевая роль здесь у промышленности.

Наши предприятия активно работают над импортозамещением, поиском новых партнеров и, конечно, наращиванием присутствия на традиционных рынках. Так, новую для себя нишу сейчас открывает Могилевлифтмаш.

Лифты для высотного строительства

Москва, Санкт-Петербург и еще больше десятка российских городов-миллионников. Растет население, а за ним и этажность зданий. Деловые центры и жилые дома нового поколения требуют и современного оснащения.

Земля дорогая, высотное жилье помогает решать много вопросов. Высотное жилье требует скоростных лифтов. До 22 этажей обычно используется лифт со скоростью 1,4 м/с., от 22 этажей нужны большие скорости и новые технологии. Сергей Грачев, гендиректор ПО "МЛМ Воздухотехника"

Лифты для высоток раньше поставляли европейские компании, но теперь они покинули рынок. Но ниша пустовала недолго. Могилевский производитель готовится презентовать свою новинку.

Данная модель процентов на 85 белорусская. Используются некоторые электронные компоненты импортного производства (Турция, Тайвань, Китай). Мы работаем над повышением локализации, со временем выйдем на более высокий процент. Сергей Дондик, главный конструктор по лифтам ОАО "Могилевлифтмаш"

Скорость движения - 2 с половиной метра в секунду, высота до 130 метров, а максимальное количество остановок - 45. Вместимость кабины - 13 человек. Причем поездка для них будет комфортной: акцент сделан на высокую плавность хода и низкий уровень шума. Но, конечно, превыше всего - безопасность.

В знаменитой башне Могилевлифтмаша проходит испытания новая продукция, в том числе новинки для российских городов-миллионников. После успешных испытаний начинается этап сертификации.





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И она тоже должна пройти достаточно оперативно. Первую партию новой продукции завод планирует отгрузить до конца года. Спрос уже есть. Несмотря на немалое количество производителей лифтов в самой России, многие строительные компании страны-соседки обращаются именно на могилевский завод.

Основными критериями, почему выбирают наше предприятие в качестве поставщика, являются качество, ценовая политика. И то, что мы можем впоследствии поставлять в жатые кратчайшие сроки запасные части для обслуживания лифтового оборудования, что на сегодняшний момент является у других производителей проблемой. Андрей Поляков, начальник управления по продажам ОАО "Могилевлифтмаш"

Курс на импортозамещение

Еще одно конкурентное преимущество Могилевлифтмаша - полный цикл производства. Поэтому импортозамещение здесь тренд далеко не новый. Над внедрением инноваций работает специальный научно-технический центр. Здесь постоянно повышают уровень локализации и осваивают все новые виды комплектующих.

Сейчас мы занимаемся разработкой безредукторной лебедки собственного производства. Это тренд. В лифтостроении мировом последнее время они более дешевые, более энергоэффективные, более экологичные. Если на имеющиеся лифты мы закупаем в основном в Китае, то дальше мы планируем изготавливать собственными силами данные лебедки. Сергей Дондик, главный конструктор по лифтам ОАО "Могилевлифтмаш"