Восточный экономический форум - 2023 обещает побить рекорды по количеству сделок со странами Азии

Для нас дальневосточный форум - очень важное событие, потому что мы такой представительной делегацией участвуем первый раз. С учетом задачи нашего Президента вырасти по товарообороту с Хабаровским краем в 3 раза, безусловно, мы должны использовать максимально все возможные площадки. В планах сотрудничество по промышленности - поставки сельскохозяйственной техники, коммунальных, дорожных машин, наших карьерных Белазов.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России