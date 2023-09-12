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Восточный экономический форум - 2023 обещает побить рекорды по количеству сделок со странами Азии

Белорусская делегация намерена работать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с максимальной продуктивностью. Мероприятие обещает побить рекорды по количеству сделок со странами Азии. Основная задача - занять открывшиеся ниши отечественными товарами, которые не уступают, а порой даже превосходят, западным аналогам по качеству.

Для нас дальневосточный форум - очень важное событие, потому что мы такой представительной делегацией участвуем первый раз. С учетом задачи нашего Президента вырасти по товарообороту с Хабаровским краем в 3 раза, безусловно, мы должны использовать максимально все возможные площадки. В планах сотрудничество по промышленности - поставки сельскохозяйственной техники, коммунальных, дорожных машин, наших карьерных Белазов.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

В рамках основной программы форума запланировано свыше 60 мероприятий. Главная тема в 2023 году - на пути к сотрудничеству, миру и процветанию.

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