Возможности диверсификации экспорта нефтепродуктов обсудили во Дворце Независимости

Беларусь намерена поставлять с российского рынка лишь треть от необходимого объема нефти. Возможности диверсификации экспорта и работы наших НПЗ обсудили сегодня на совещании во Дворце Независимости. Сейчас весь нефтехимический комплекс функционирует в непростых условиях. Налоговый маневр основного поставщика сырья не пошел на пользу республиканскому бюджету. А с начала года российские компании и вовсе приостановили поставки на белорусские предприятия из-за ценовых разногласий. Бесперебойной работе наших заводов могут помочь альтернативные контракты.



Самый важный вопрос - акцентировал внимание Президент - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти. И предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения. Не должно быть никаких личных пристрастий, только государственные интересы



