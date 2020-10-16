Возможности сотрудничества Беларуси и Индонезии обсудят на видеоконференции по бизнесу и торговле. Она состоится 21 октября на английском языке, и будет посвящена индонезийскому рынку потребительских товаров и особенностям, которые следует учитывать иностранным компаниям, заинтересованным в поставках продукции в эту страну. По словам аналитиков, в Индонезии востребованы товары для детей, домашний текстиль, продукты питания, медицинские препараты, а также корма для домашних животных. Высоким спросом на рынке пользуются и косметические товары. С индонезийской стороны в видеоконференции планируется участие компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции на рынок ЕАЭС, а также потенциальных импортеров белорусской продукции.