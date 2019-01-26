Возобновит ли Беларусбанк кредитование покупки и строительства жилья

Рыночные решения банков - ответ рынку недвижимости. Как доступность ипотечных кредитов вместо роста предложений взвинчивает цены на квадратный метр? А также о перспективах потребительского кредитования и неизбежном цифровом будущем - интервью с председателем правления Беларусбанка Виктором Ананичем. Об этом и не только смотрите завтра в 9 вечера в "Главном эфире".