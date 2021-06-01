ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Возвращение мировой экономики к докризисным показателям будет неравномерным

Еще игра на чужом поле - это и возможность расфокусировать внимание на собственных проблемах.Как сообщает Организация экономического сотрудничества и развития, рост ВВП большинства стран вернется к докризисным показателям только к концу следующего года. Экономисты рекомендуют национальным правительствам пересмотреть свою бюджетную политику. В первую очередь уделить внимание на сферы здравоохранения и образования. Также инвестировать в климатические и цифровые проекты.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все