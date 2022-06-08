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Впервые Беларусь экспортирует в Россию больше, чем Германия

Беларусь стала отчетливо выражена на экономической карте мира. Западные элиты, сами того не подозревая, вывели страны, которые должны были утонуть в санкциях, на первые места рейтингов среди стран-экспортеров. Причем это подтверждают аналитики и эксперты как раз таки недружественной дуги: впервые Беларусь экспортирует в Россию больше, чем Германия. Эти данные приводит "Блумберг". В апреле экспорт в Россию самых разных товаров (от строительных материалов до корма для домашних животных) вырос более чем на 100 % в стоимостном выражении. То, что для западных стран порядок торговли перевернулся с ног на голову, уже аксиома.

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