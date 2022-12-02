В этом столетии впервые в мире снизилась средняя зарплата

Впервые в этом столетии в мире было зафиксировано падение реальной месячной заработной платы, сообщает Международная организация труда. В первой половине 2022года оплата снизилась почти 1 %. При этом отмечается, что если исключить из расчетов Китай, где рост заработков был выше, чем в большинстве других стран, падение в мире будет оцениваться в 1,4 %. Эксперты связывают такое падение с инфляцией, пандемией коронавируса и замедлением темпов роста глобальной экономики. Ранее Международный валютный фонд сделал прогноз, согласно которому в следующем году рост мировой экономики замедлится в среднем до 2,5 %.