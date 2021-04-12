Временное отключение от ЭК БРЭЛЛ прошло успешно

Тот случай, когда тысячи километров - не помеха желанию сторон укреплять мосты и взаимную заинтересованность. В то время как с ближайшими соседями приходится эти самые мосты добрососедства разводить. Причем, не по своей инициативе. В Беларуси завершились испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой. Прошли они успешно.

Как рассказали нам в Белэнерго, 24-часовые работы проводили в два этапа - 8 и 11 апреля. Сегодня в полночь энергосистема возвращена в привычный режим. Цель - проверить надежность наших узлов и бесперебойную подачу энергии с разорванным кольцом БРЭЛЛ. Во время испытаний проанализированы все режимы работы на белорусских объектах, чтобы нивелировать последствия полного отключения от линий Прибалтийских стран.

Необходимость проверкисвязана с планами стран Балтии до 2025 года синхронизироваться с европейской системой и тем самым выйти из энергокольца БРЭЛЛ, которое сегодня объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Государства "закольцевали" в 2001 году. Для стран Балтии единая система стала гарантом более выгодных цен на электроэнергию, подачу киловатт без перебоев и любую помощь при аварийных ситуациях.