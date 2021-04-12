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Временное отключение от ЭК БРЭЛЛ прошло успешно
Тот случай, когда тысячи километров - не помеха желанию сторон укреплять мосты и взаимную заинтересованность. В то время как с ближайшими соседями приходится эти самые мосты добрососедства разводить. Причем, не по своей инициативе. В Беларуси завершились испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой. Прошли они успешно.
Как рассказали нам в Белэнерго, 24-часовые работы проводили в два этапа - 8 и 11 апреля. Сегодня в полночь энергосистема возвращена в привычный режим. Цель - проверить надежность наших узлов и бесперебойную подачу энергии с разорванным кольцом БРЭЛЛ. Во время испытаний проанализированы все режимы работы на белорусских объектах, чтобы нивелировать последствия полного отключения от линий Прибалтийских стран.
Необходимость проверкисвязана с планами стран Балтии до 2025 года синхронизироваться с европейской системой и тем самым выйти из энергокольца БРЭЛЛ, которое сегодня объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
Государства "закольцевали" в 2001 году. Для стран Балтии единая система стала гарантом более выгодных цен на электроэнергию, подачу киловатт без перебоев и любую помощь при аварийных ситуациях.
Но странами Балтии принято решение выйти из кольца БРЭЛЛ (многие называют этот шаг политически мотивированным). К тому же, для "выходцев"это грозит ростом цен на электроэнергию. Так, во время тестового отключения ЛЭП между Беларусью и Литвой цена киловатта для Вильнюса одномоментно подскочила на 8,5 %.
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