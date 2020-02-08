Время готовиться к горячему аграрному сезону: ремонтировать технику, заботиться об обеспеченности запчастями и семенами. Все усилия позволят уложиться в агротехнические сроки. Несколько лет назад на севере страны - в Витебском, Оршанском, Полоцком и Глубокском районах - создали крупные структуры. В интеграционной цепи - хозяйства, птицефабрики, комбикормовые заводы, КХП и перерабатывающие комбинаты.



Марина Романовская поинтересовалась, как работают агрохолдинги и как планируют развивать АПК региона (видео).

