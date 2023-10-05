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Время сочного урожая и импортозамещения! Яблоки сейчас заготавливают садоводы Беларуси
Сочный сезон в садах Беларуси! Заготовка яблок продолжается сейчас во всех регионах. Урожайность наливных плодов радует: с гектара получают 20 и более кисло-сладких тонн. Часть витаминной продукции отправляют на переработку (производят натуральные соки, повидло, детское питание).
Формируют и запасы на зиму: на межсезонье закладывают стабфонды. Фруктово-овощной микс - в сюжете Елены Витко.
Сейчас - "белорусское сладкое", а на очереди - "алеся", "имант", "чемпион"… Яблоневый сад в агрокомбинате "Ждановичи" - это более 20 сортов и две сотни гектаров. С каждого в этом урожайном сезоне собирают по 25 сочных тонн.
Это один из интродуцированных сортов "хани крисп". Что в переводе означает "медовый хруст". Среди достоинств, как видите, приятный яркий цвет. Очень сочное яблоко.
В наливных плантациях Минского района ежедневно до 170 человек. Опытным садоводам помогает молодежь: в хозяйстве работают студенческие отряды трех университетов. В смену фруктовая корзина увеличивается на 60 тонн. Часть кисло-сладкого урожая отправят в стабилизационный фонд, наполняют и собственные камеры хранения.
Температура от 2 до 4 градусов (зависит от сорта). Плюс обмен воздуха. (Принудительная вентиляция). Яблоко поступает с сада уже отсортированное. Нестандартная часть идет на производство сока. Тем более есть линия по производству сока прямого отжима. Остальное яблоко закладывается на длительное хранение.
Яблоки в промышленных масштабах перерабатывает и Стародорожский плодоовощной завод. В витаминном миксе - соки, нектары, повидло, детское пюре.
В сутки на эту линию поступает 20-30 тонн сырья. Здесь яблоки проходят два этапа мойки, затем - сортировка. Дальше по линии - протирание и бланширование. Так, переработали уже 140 тонн сочного урожая. Всего же в планах на год - 1,5 тыс. тонн.
Контроль качества на всех этапах: работает лаборатория, есть собственная сырьевая база. Помимо яблок, выращивают голубику, тыкву, кабачок. Сотрудничают и с заготовителями овощей и ягод в регионах.
Производим также варенье: черничное, вишневое, малиновое, черносмородиновое. Началась заготовка грибов - у нас также есть грибная консервация. Также мы выпускаем фасоль, фасоль в томатном соку, различные соусы. Очень большой ассортимент.
Только за последние 8 месяцев - плюс 17 новых видов продукции. Таким промежуточным результатом поделилась Оксана Красовская. Главный технолог (в тандеме с командой) разрабатывает рецептуры. Из последнего, например, яблочное пюре со сливками и сахаром. Среди долгожданных ноу-хау также томленые ягоды и баклажанная икра.
Новинкой этого года является сок томатный прямого отжима с мякотью. С сахаром и солью. Также томатный сок без сахара и соли. Отличительная особенность этого сока в том, что он производится не из томатной пасты концентрированной. (Как мы привыкли, китайского или иранского производства). А из наших белорусских грунтовых томатов.
Для нашей страны - технология новая. В Старых Дорогах планируют выпустить 30-40 тыс. бутылок. Первую партию уже можно дегустировать. Томатный сок прямого отжима - это не только про натуральность. Это импортозамещение!