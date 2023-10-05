Время сочного урожая и импортозамещения! Яблоки сейчас заготавливают садоводы Беларуси

Сочный сезон в садах Беларуси! Заготовка яблок продолжается сейчас во всех регионах. Урожайность наливных плодов радует: с гектара получают 20 и более кисло-сладких тонн. Часть витаминной продукции отправляют на переработку (производят натуральные соки, повидло, детское питание).

Формируют и запасы на зиму: на межсезонье закладывают стабфонды. Фруктово-овощной микс - в сюжете Елены Витко.

Сейчас - "белорусское сладкое", а на очереди - "алеся", "имант", "чемпион"… Яблоневый сад в агрокомбинате "Ждановичи" - это более 20 сортов и две сотни гектаров. С каждого в этом урожайном сезоне собирают по 25 сочных тонн.

Это один из интродуцированных сортов "хани крисп". Что в переводе означает "медовый хруст". Среди достоинств, как видите, приятный яркий цвет. Очень сочное яблоко. Александр Болдисов, начальник цеха садоводства агрокомбината "Ждановичи"

В наливных плантациях Минского района ежедневно до 170 человек. Опытным садоводам помогает молодежь: в хозяйстве работают студенческие отряды трех университетов. В смену фруктовая корзина увеличивается на 60 тонн. Часть кисло-сладкого урожая отправят в стабилизационный фонд, наполняют и собственные камеры хранения.

Температура от 2 до 4 градусов (зависит от сорта). Плюс обмен воздуха. (Принудительная вентиляция). Яблоко поступает с сада уже отсортированное. Нестандартная часть идет на производство сока. Тем более есть линия по производству сока прямого отжима. Остальное яблоко закладывается на длительное хранение. Игорь Гритченко, начальник цеха хранения продукции агрокомбината "Ждановичи"

Яблоки в промышленных масштабах перерабатывает и Стародорожский плодоовощной завод. В витаминном миксе - соки, нектары, повидло, детское пюре.

В сутки на эту линию поступает 20-30 тонн сырья. Здесь яблоки проходят два этапа мойки, затем - сортировка. Дальше по линии - протирание и бланширование. Так, переработали уже 140 тонн сочного урожая. Всего же в планах на год - 1,5 тыс. тонн.

Контроль качества на всех этапах: работает лаборатория, есть собственная сырьевая база. Помимо яблок, выращивают голубику, тыкву, кабачок. Сотрудничают и с заготовителями овощей и ягод в регионах.

Производим также варенье: черничное, вишневое, малиновое, черносмородиновое. Началась заготовка грибов - у нас также есть грибная консервация. Также мы выпускаем фасоль, фасоль в томатном соку, различные соусы. Очень большой ассортимент. Оксана Красовская, главный технолог Стародорожского плодоовощного завода

Только за последние 8 месяцев - плюс 17 новых видов продукции. Таким промежуточным результатом поделилась Оксана Красовская. Главный технолог (в тандеме с командой) разрабатывает рецептуры. Из последнего, например, яблочное пюре со сливками и сахаром. Среди долгожданных ноу-хау также томленые ягоды и баклажанная икра.

Новинкой этого года является сок томатный прямого отжима с мякотью. С сахаром и солью. Также томатный сок без сахара и соли. Отличительная особенность этого сока в том, что он производится не из томатной пасты концентрированной. (Как мы привыкли, китайского или иранского производства). А из наших белорусских грунтовых томатов. Оксана Красовская, главный технолог Стародорожского плодоовощного завода