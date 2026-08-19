"Все условия для этого есть". Головченко предлагает Ташкенту больше расчетов проводить в нацвалютах

Председатель правления Нацбанка Роман Головченко встретился с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым, который недавно возглавил дипломатическую миссию в нашей стране. Беларусь дорожит отношениями со всеми странами, Узбекистан занимает особое место. Благодаря теплым отношениям президентов двух стран создана благоприятная атмосфера для работы. Сегодня речь идет не только о торговле, но и о совместных проектах.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Мы со своей стороны удовлетворены финансовым и банковским сотрудничеством с Республикой Узбекистан. У нас нет проблем, несмотря на все трудности с обслуживанием внешнеэкономических сделок, с проведением расчетных операций. С большим количеством узбекистанских банков наши банки имеют корреспондентские отношения. Открыты несколько десятков взаимных счетов типа "Лоро" и "Ностро". Поэтому здесь тоже все в порядке".

В качестве пожелания Роман Головченко предложил большую часть взаимных расчетов осуществлять в национальных валютах. "Тем более что все условия для этого есть", - подчеркнул он.

Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Задача поставлена довести торговый оборот до конца года до 2 млрд долларов, который сегодня составляет более 1 млрд. В прошлом году чуть не хватало до 1 млрд. Второе - расширение промышленной кооперации между предпринимателями Узбекистана и Беларуси".

И Беларусь, и Узбекистан активно развиваются и готовы привлекать взаимные инвестиции. Устойчивая работа экономики двух стран - это тоже хорошая база для активного взаимодействия.