Все больше стран возвращают свои золотые резервы

Все больше стран начали возвращать свои золотые резервы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на опрос центробанков и суверенных фондов. Так, страны пытаются обезопасить себя, особенно после блокировки российских золотовалютных резервов в прошлом году. 68 % опрошенных предпочитают хранить запасы в своей стране. Почти 80 % считают геополитическую напряженность самым большим риском в течение следующего десятилетия, а 83 % назвали инфляцию проблемой следующего года.