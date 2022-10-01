Все что вы хотели знать о кукурузе, но боялись спросить, расскажем в проекте "Вопрос номер один"

Беларусь в полной мере обеспечивает свою продовольственную безопасность! Как выращивание кукурузы прошло свой непростой путь: от закупок импортных семян до экспорта в ближнее зарубежье? Какие отечественные гибриды самые уникальные и самые популярные у производителей?



Проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один" расскажет все о "царице полей", даже о том, почему некоторые тратят миллион долларов в день на селекцию этой сельхозкультуры и пытаются не отстать от конкурентов и покажет работу белорусских ученых, получающих высококачественный семенной материал на экспериментальных полях.



Смотрите 1 октября в 19:00 на "Беларусь 1".



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