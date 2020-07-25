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Все хозяйства страны приступили к массовой уборке зерновых и быстро собрали первый миллион
На этой неделе все хозяйства страны приступили к массовой уборке зерновых и быстро собрали первый миллион. Аграрии надеются на небывалый урожай (до сих пор погода была на их стороне). В полях так и говорят: хлеб в этом году вдвое сильнее прошлогоднего. Отсюда и настроение у комбайнеров - убирать такой хлеб одно удовольствие. А значит, и заработают больше, и экономика хозяйств будет выше. По данным Минсельхозпрода Беларуси, к этому моменту всего по стране убрано 12,7% площадей. Намолотили 1 миллион 32 тысячи тонн зерна. В лидерах - Гомельская область - там убрали 31% площадей - и Брестская - прошли уже 5-ю часть от запланированного. В этом году зерновые дозревали в идеальных условиях. Поэтому и урожайность на первых созревших полях достаточно высокая. В Гродненской области она больше 51 центнера с гектара.
В Брестской - превышает 41 центнер с гектара. Эти регионы в традиционных лидерах. Сказывается, в том числе, внедрение новых технологий и подходов в агросфере.
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