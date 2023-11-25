3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Все о рыбхозах расскажем в новой серии проекта "Беларусь созидающая"
Сколько рыбы в год потребляют белорусы? Когда начали выращивать ценные породы и на какие именно делаем ставку? А также когда ждать новые производства? Ответы - уже сегодня в новой серии проекта "Беларусь созидающая".
Журналисты АТН посетили несколько рыбхозов. Покажем рыбный промысел и разнообразие готовой продукции. Кадры для отрасли сегодня готовят в Сельскохозяйственной академии в Горках.
Рыбоводство сейчас востребовано. Всегда есть конкурс на эту специальность. Мы готовим не только специалистов для Беларуси. Наши специалисты работают и в РФ, и в странах Евросоюза. Они очень востребованы. Часто обращаются к нам хозяйства РФ с просьбой подобрать специалиста именно из наших выпускников для работ на их предприятияхЕжегодно около полусотни инженеров-технологов готовят на кафедре. В Академии создана лабораторная база для изучения влияния тяжелых металлов на рыбу, кормовых добавок и даже изучают кардиологию.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ