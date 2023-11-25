Все о рыбхозах расскажем в новой серии проекта "Беларусь созидающая"

Рыбоводство сейчас востребовано. Всегда есть конкурс на эту специальность. Мы готовим не только специалистов для Беларуси. Наши специалисты работают и в РФ, и в странах Евросоюза. Они очень востребованы. Часто обращаются к нам хозяйства РФ с просьбой подобрать специалиста именно из наших выпускников для работ на их предприятиях Ежегодно около полусотни инженеров-технологов готовят на кафедре. В Академии создана лабораторная база для изучения влияния тяжелых металлов на рыбу, кормовых добавок и даже изучают кардиологию.

Константин Шумский, завкафедрой ихтиологии и рыбоводства БГСХА

