Все о тонкостях семеноводства - в проекте "Вопрос номер один"

С чего начинается продовольственная безопасность Беларуси? Все этапы производства - от земли до прилавка. Какая в этом роль ученых-селекционеров? Сколько сортов в каравае нового урожая? И когда Беларусь перестанет импортировать подсолнечное масло?



Ответы - у команды Центра по земледелию Академии наук. Новая серия проекта "Вопрос номер один" расскажет обо всех тонкостях семеноводства. Программа в эфире в обновленном формате уже сегодня, 20 августа.