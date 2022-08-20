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Все о тонкостях семеноводства - в проекте "Вопрос номер один"

С чего начинается продовольственная безопасность Беларуси? Все этапы производства - от земли до прилавка. Какая в этом роль ученых-селекционеров? Сколько сортов в каравае нового урожая? И когда Беларусь перестанет импортировать подсолнечное масло?

Ответы - у команды Центра по земледелию Академии наук. Новая серия проекта "Вопрос номер один" расскажет обо всех тонкостях семеноводства. Программа в эфире в обновленном формате уже сегодня, 20 августа.

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