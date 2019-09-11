Все районы Минской области приступили к уборке кукурузы

В этом году хозяйства под культуру отвели 233 тысячи гектаров. Смолочена примерно десятая часть. Обычно царицу полей молотят на зерно или силос.



В Солигорском районе к уборке кукурузы приступили десять дней назад и урожай, несмотря на противоречивую погоду, радует. В хозяйствах собирают минимум по 80 центнеров с гектара. Вместе с уборкой кукурузы аграрии готовят поля к зиме и заботятся о хлебном урожае следующего года. О ходе сельхозработ Наталья Кезик.



Нынешнее противоречивое лето на урожай кукурузы особенно не повлияло - культуре хватило и солнечных, и дождливых дней. В результате початки кукурузы крупные, а высота стеблей местами достигает четырех метров.



Убирать кукурузу в этом хозяйстве начали десять дней назад. На поле в 150 гектаров работает 1 молотилка и 7 машин в режиме нон-стоп отвозят готовую смесь. Если погода не испортит планов, то за день намолачивают тысячу тонн. Также отдельно собирают и кукурузное зерно.



Зимой цельное зерно агрономы смогут добавлять в корм, в котором не хватает питательности. В этом году под кукурузу в хозяйстве отвели 1200 гектаров. На сегодня урожайность около 80 центнеров.



Кукурузный силос закладывают в траншеи. Планируют заготовить 20 тысяч тонн. Сюда машины почти без перерыва везут уже готовый корм. Его надо утрамбовать до необходимой плотности и законсервировать. Если точно соблюдать технологии, в таком виде кукурузный корм хранится три года.



Вместе с уборкой кукурузы и овощей в районе готовят поля к новому урожаю. Полностью завершили сев озимого рапса - обработали 6 тысяч гектаров. Недавно начали сев зернового клина.



Несмотря на то, что уборочная кампания в области завершилась, работы у аграриев только прибавилось. На полях одновременно убирают овощи, кормовые культуры. Перепахивают поля и засевают урожай зерновых на следующий год. Озимую пшеницу и тритикале уже посеяли на пятой части площадей.