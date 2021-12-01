Всемирная выставка "Экспо-2020" в Дубае - как прошел белорусский день

Всемирная выставка в Дубае "Экспо-2020" - это 192 страны мира. У Беларуси здесь свой павильон. Сама территория - настоящий новый город. Чтобы добраться сюда, построили даже новую ветку метро. Здесь каждый день - праздник, мероприятия расписаны буквально по часам. Каждая страна стремится показать лучшее и пригласить гостей к себе. Это большой вклад и для бизнес-контактов, и для туризма.



Белорусский павильон уже посетили свыше 200 тысяч гостей со всего мира. Мы провели на "Экспо" и инвестфорум, и свой национальный день, в котором принял участие премьер-министр. Самые яркие моменты нашей презентации и переговоров. Подробности в видео.