Всемирный банк поможет странам в борьбе с COVID-19

Расчеты регулятора показывают, что спад экономики от коронавируса будет гораздо хуже Великой рецессии. Международная организация предложит свою помощь странам. Также глава Всемирного банка приветствовал решение "Большой двадцатки" приостановить двусторонние выплаты долгов беднейшим странам мира. По его словам, такие меры могут принести им реальную пользу в борьбе с коронавирусом.

