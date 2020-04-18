3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Всемирный банк поможет странам в борьбе с COVID-19
Расчеты регулятора показывают, что спад экономики от коронавируса будет гораздо хуже Великой рецессии. Международная организация предложит свою помощь странам. Также глава Всемирного банка приветствовал решение "Большой двадцатки" приостановить двусторонние выплаты долгов беднейшим странам мира. По его словам, такие меры могут принести им реальную пользу в борьбе с коронавирусом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП