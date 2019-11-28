Всемирный банк представил экономический обзор для Беларуси

Отмечены поддержание макроэкономической стабильности и снижение уровня инфляции. Сдержанный рост ВВП связывают с сокращением экспорта и потерями от российского налогового маневра. На внутреннем рынке рост доходов стимулировал хороший розничный товарооборот. Отмечен также большой рывок в развитии IT-сферы и частного сектора. Открытие новых проектов, упрощение лицензирования и сокращение сроков выдачи разрешений на свое дело - лучшее подтверждение благоприятной бизнес-среды. Оценки и среднесрочные прогнозы экспертов банка - у Светланы Лукьянюк.



Оценка Всемирного банка с учетом внешних факторов и внутренних процессов. Тот же спрос на товары и услуги и эффективность работы предприятий. Сокращение объемов экспорта сразу сказалось на темпах роста ВВП. За 9 месяцев – 1 %. Конкуренция предложений на мировом рынке растет, а вот платежеспособность основных наших покупателей не так быстро. Повышение производительности труда, которая пока хромает, и конкурентоспособности своих товаров - шаг необходимый.







Больше всего в нынешний рост вложился IT-сектор. У него - половина нашего ВВП. Вторую часть наполняли за счет промышленности, строительства, сельского хозяйства и оптовой и розничной торговли. Причем у каждого паритетный вклад.



Среди положительных тенденций эксперты Всемирного банка отмечают макроэкономическую стабильность, замедление темпов инфляции, планка в 5 % по году реальна. И наличие резервов. В увеличении доли, например, частного сектора. И отдачи от него в виде высокопроизводительных предприятий и новых рабочих мест. Деловая среда становится более дружелюбной, и положительный эффект от правовых механизмов по либерализации виден. Но все же остаются и нерешенные вопросы. Уже в середине декабря банк презентует результаты исследования. Опросили 600 компаний.



На годы вперед прогноз от Всемирного банка для нас - сдержанный. Но на него можно повлиять. Среди рецептов звучат реструктуризации госпредприятий, реформирование финансового сектора и повышение адресности системы социальной защиты.



Мир эпохи глобализации смотрит в сторону образования. Сегодня знания и навыки становятся мировой валютой. Инвестиции в обучение постоянно растут. 100 миллионов долларов в белорусскую высшую школу готов вложить Всемирный банк. Это модернизация университетов технического профиля и разработка учебных программ для повышения качества обучения.



