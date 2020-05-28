Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

Об этом журналистам рассказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. По его словам, у правительства появились идеи по расширению программ социальной поддержки для тех, кто уязвим в период эпидемии. Ранее банк получал запросы со стороны Совмина на поддержку усилий страны по финансированию малых, микро- и средних предприятий, а также домохозяйств через социальные программы, и сейчас представительство Всемирного банка в Беларуси тщательно рассматривает эти обращения. Отметим, на прошлой неделе Всемирный банк утвердил выделение пакета поддержки в размере 90 миллионов евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси, а также займа в 100 миллионов евро для модернизации системы высшего образования.



