Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Беларуси в 2023 году

Всемирный банк значительно улучшил прогноз по динамике ВВП Беларуси в этом году. Согласно оценкам, белорусская экономика покажет рост 0,6 % вместо ранее заявленного (в январском обзоре) падения в 2,3 %. Это следует из доклада организации, который посвящен перспективам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии. По оценкам банка, положительную динамику также продемонстрирует внешняя торговля. Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,5 %.

Фото Всемирного банка