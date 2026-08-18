Всепогодное партнерство: Беларусь и Китай удвоили экспорт и наращивают инвестпроекты

Всеобъемлющее стратегическое партнерство, рассчитанное на всепогодные условия. Это ядро тандема Беларусь - Китай. Иметь такие отношения с Пекином - значит не просто прочно закрепиться на азиатском направлении, а как минимум иметь надежное плечо с четкими контурами перспектив. Впрочем, Беларусь в этом взаимна, эффект обоюдный. В 2026 году мы шагнули в новую пятилетку взаимоотношений, подведя итоги 2025 года с рекордными показателями.

Если судить по обмену товарами, прибавили более чем на 5,5 %. В денежном выражении это порядка 8,8 млрд долларов.

Товарооборот Беларуси и Китая

Посмотрим дальше: за 10 лет утроен товарооборот и удвоен экспорт товаров. Также вдвое выросли прямые китайские инвестиции. Интересно, что еще в 2015-м Китай среди доноров занимал пятое место по валовым инвестициям, в прошлом поднялся на второе.

Сегодня в Беларуси с привлечением китайского капитала и технологий реализуется более 60 инвестиционных проектов, объем которых превышает 1,5 млрд долларов. Полсотни проектов развивается на базе индустриального парка "Великий камень".

В нынешнем и будущем годах - ставка на промышленную кооперацию. Новый механизм взаимодействия - Комиссия по промышленному сотрудничеству Беларуси и Китая - будет координировать масштабные проекты и устранять барьеры. Сегодня товарооборот в промышленности также показывает рост: за 2025 год объемы выросли в два раза. Свежий импульс тому, что уже в работе, придал первый в истории наших отношений Форум регионов Беларуси и Китая.

Подписано порядка 40 двусторонних документов и контрактов, 15 инвестсоглашений, сумма цифр в этих документах с девятью нулями.

Количество побратимских провинций, регионов и городов между двумя странами увеличилось до 53 пар, в связи с чем на будущий год запланировано проведение двух таких форумов. Такой прямой диалог и личные контакты станут хорошим импульсом для реализации положений Директивы о развитии белорусско-китайского партнерства.

Документ переводит стратегию в плоскость конкретных отраслевых задач. Там и промышленная, и технологическая кооперация, торговля, инвестиции и инновации, энергетика, транспорт и логистика - направления, где Беларусь уже активно взаимодействует с китайскими партнерами в рамках инициативы "Пояс и путь".

Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова:

"У Беларуси исторически сложились очень хорошие отношения как с Китаем как со страной, так и на уровне лидеров двух стран. Причем очевидно видны и симпатия, и взаимное уважение между двумя лидерами. Это, как говорится, в Азии, на Востоке, дорогого стоит - именно личное взаимодействие. Интересно, что на протяжении почти 40 лет развития отношений между Беларусью и Китаем никогда не было никакого отступления назад или вбок, то есть отношения всегда развивались по восходящей линии. Это большая редкость: если сравнить отношения Китая с США, Китая с Европой, там есть и взлеты, и падения, лишь немногие страны методично развивали отношения".

Формула успеха: единство взглядов на мировую обстановку

Прочные отношения лидеров и регулярные контакты на высшем уровне - это фундамент сотрудничества. Когда так - всепогодное и всестороннее партнерство является самым надежным щитом от любых геополитических колебаний на мировых рынках. Совпадают подходы к развитию ШОС: там про укрепление политического доверия, коллективную безопасность, развитие гуманитарных обменов.

Проектов, которые напрямую работают на повышение качества жизни людей, тоже заметно добавилось. Только по медицинской части за последнее время Китай предложил для своих партнеров по ШОС два гуманитарных направления: офтальмология (наши врачи вместе оперировали белорусских пациентов), а накануне запущен проект "Добросердечное путешествие" в рамках инициативы "Китай - ШОС". Он предполагает, что в ближайшие 5 лет будет выполнено 500 операций по лечению врожденного порока сердца.

Сближает и Китайско-белорусский центр гуманитарных обменов, что способствует в том числе диалогу молодежи. И детей растим вместе - в нашем "Зубренке" отдыхают ребята из Китая, а Пекин для нас готовит ученых нового поколения. И это только самые заметные плоды, а в этом урожае мы прирастаем завидными темпами.