Всепогодное партнерство: как развиваются отношения Беларуси и Китая

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство - именно такой формулировкой мы описываем взаимоотношения Беларуси и Китая. Она закреплена на официальном уровне, но даже неформально мы понимаем, насколько страны близки. Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Поднебесную стал 17-м за всю историю, и это говорит о многом.

Но формат переговоров говорит о еще большем. После официальной встречи было долгое общение за традиционным семейным обедом. Это выходит за рамки дипломатического протокола и считается особым знаком личного доверия между лидерами двух государств. Как отметил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, такого формата у других стран нет, и Беларусь этим гордится и относится к этому очень трепетно.

Чтобы понять, почему это важно, нужно чуть копнуть историю, ведь большое видится на расстоянии. Первый визит Александра Лукашенко в Китай состоялся в январе 1995-го, то есть буквально в самом начале президентства, а в качестве депутата парламента он побывал там еще раньше, увидел весь потенциал и понял, что с Поднебесной нужно плотно работать.

Да, некоторые критиковали, а скептики говорили, мол, что это страна третьего мира. Но прошло несколько десятилетий - и все видят, что сегодня собой представляет Китай и насколько важна для него Беларусь. Для молодой суверенной страны это действительно большое геополитическое достижение.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Очень важно было десятилетия назад предвидеть рывок, который сделал Китай за последние 20 лет, и белорусский лидер не просто сумел это увидеть, а направить внешнюю политику Беларуси по пути развития и укрепления связей с КНР. Это особенно важно в силу того, что Запад в последние десятилетия начал вести себя еще более агрессивно, вспомнил навыки колонизаторской деятельности, пытаясь подмять под себя все страны. Но с Республикой Беларусь это не получилось благодаря правильному выбору ключевых партнеров, среди которых РФ и Китай. Это не пафос, не лирика, а основа сотрудничества, взаимодействия и дружбы".

За доверительными политическими отношениями следом идет экономика. Насколько вырос товарооборот за 30 лет - в 150 или 200 раз - показатель разнится, но порядок цифр понятен. Зато точно известно, что в 2025 году взаимная торговля поставила рекорд и вплотную приблизилась к отметке 9 млрд долларов. Хорошая динамика наблюдается и с начала 2026-го - почти 4 млрд в валюте. Что важно: уверенно себя чувствует белорусский экспорт.

Вообще каждый десятый экспортный товар из Беларуси отправляется именно в Китай. По отдельным позициям наблюдается львиная доля продукции. Половина всей льнотресты, треть лесоматериалов, почти половина рапсового масла. Что касается более сложной промышленной продукции, тут важно вспомнить индустриальный парк "Великий камень" - это крупнейший проект Поднебесной за ее пределами и настоящая жемчужина Шелкового пути. Здесь сосредоточено уже почти 170 резидентов, многие занимаются импортозамещением и приносят на белорусский рынок востребованные технологии.

Напомним, что 2026-й и 2027-й объявлены годами промышленной кооперации между Беларусью и Китаем. Этой теме во время переговоров уделили внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин. Дальше дело стоит за кропотливой работой правительств. На кону - технологическая самодостаточность.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Китайские технологии являются очень серьезными и могут о себе заявить как о силе, которая сможет идти вперед уже в самое ближайшее время. Китай идет с милыми шагами и не жалеет денег на развитие. Все это Беларуси импонирует. Кроме того, Китай - страна, которая последовательна в отношениях с Беларусью, с ее союзниками. КНР проявляет повышенное уважение и интерес к Минску, что позволяет республике комфортно работать с КНР по разным направлениям, в частности, в технологической сфере".

Результаты технологической кооперации увидим совсем скоро - все меры заложены в Директиву "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". Документ охватывает абсолютно все сферы - от нефтехимии и IT до транспорта и логистики.