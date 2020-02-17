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Вспышка коронавируса может привести к снижению производства и продаж автомобилей на всех рынках

Впрочем, давление ощущает весь мировой автопром. Аналитики рейтингового агентства Fitch уверены, что вспышка коронавируса может привести к снижению производства и продаж автомобилей на всех рынках. В Китае, где растет эпидемия коронавируса, создали производства автомобилей все мировые автогиганты. Daimler и BMW продают 30 процентов всех своих автомобилей в Китае, а VW - около 40 процентов. Факт, сегодня на Китай приходится 30 процентов общемировых продаж. В случае контроля над вирусом баланс вернется на рынки. Прогноз Fitch звучит так: "Мы ожидаем, что продажи начнут восстанавливаться с апреля и ускорятся во второй половине 2020 года".

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