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Вспышка коронавируса затормозит развертывание сетей 5G во всем мире
Вспышка коронавируса может значительно замедлить развертывание сетей 5G в Китае и во всем мире. А причина - оптоволокно для базовых станций нового поколения связи, которое производится на заводах в Ухани (эпицентре заболевания). Именно там сосредоточено 25 % мирового производства оптоволокна. Неутешительные прогнозы и для IT-сферы. Как отметили аналитики, сильнее всего вирус ударит по смартфонам - (производство снизится на 12 %), и умным часам (здесь эксперты прогнозируют спад на 16 %), а также ноутбуки и умные колонки. А вот игровые приставки почти не пострадают.
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