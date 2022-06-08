Строительство "Северного берега" и сотрудничество в IT-сфере обсудили Лукашенко и арабский инвестор

Темы сотрудничества в IT-сфере и крупный инвестпроект накануне обсуждали во Дворце Независимости на встрече Президента Беларуси с руководством компании Emaar Properties.

Это крупнейший инвестор арабского мира, а сам гость - один из наиболее успешных бизнесменов ОАЭ. Он владеет самой большой компанией по электронной торговле на Ближнем Востоке. Встречаются не впервые: Мохамед Али Алаббар давно стал другом Беларуси. Доверительные политические отношения с руководством Арабских Эмиратов последовательно конвертируют в конкретные и полезные проекты для страны.



Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы, конечно, основное время сегодня уделим нашему главному проекту "Северный берег", который Вы намерены построить. Это крупнейший проект. Думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было". Еще одной темой встречи стало сотрудничество в сфере IT-технологий.

"Вы этому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я Вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с Вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира", - отметил белорусский лидер.



Беларусь и ОАЭ будут развивать сотрудничество по всем направлениям IT-сферы



Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут развивать взаимодействие по всем направлениям IT-сферы. С Парком высоких технологий разработали своеобразную дорожную карту сотрудничества. В ней учли все аспекты: от инвестиций до IT-образования. Реализация уже в самом ближайшем будущем.

Что касается проекта, который арабский бизнесмен уже реализует в Минске, здесь все идет по плану: в северной части белорусской столицы начали строить "умный город". В ближайшее время начнется возведение выставочного комплекса, а далее строительство жилого квартала и благоустройство парка возле Цнянского водохранилища. Помимо привычных объектов недвижимости там воплотят в жизнь и социальные проекты.